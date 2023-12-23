Игорь Семшов, известный выступлениями в составе "Динамо", "Зенита" и сборной России, прокомментировал слухи об интересе к Федору Чалову со стороны "Марселя".
"У Чалова уже был опыт в Швейцарии, поэтому он готов к Европе, В первой части чемпионата он неплохо выглядел. Если поступит предложение из "Марселя", Федор и ЦСКА его рассмотрят. Чалов не затеряется в такой команде", приводит слова Семшова источник.
Федор Чалов имеет опыт полугодичного пребывания в Европе. В феврале 2022-го года он был арендован "Базелем" из чемпионата Швейцарии, в составе которого провел 16 матчей и забил 4 гола. В случае перехода в "Марсель" конкурентами Чалова по позиции будут Пьер-Эмерик Обамеянг, Хоакин Корреа и Витинья. Контракт футболиста с "армейцами" рассчитан до 31-го декабря 2024-го года.
Во французской Лиге 1 уже выступает двое россиян: В составе "Монако" выступает экс-одноклубник Чалова Александр Головин, а за "Гавр" с лета этого года играет Далер Кузяев.
Источник: "РБ Спорт"
Семшов: Чалов готов к Европе. В "Марселе" он не затеряется
Экс-игрок "Динамо" Игорь Семшов поделился мнением относительно перспектив форварда ЦСКА Федора Чалова с случае переезда во Францию.
Фото: "СЭ"