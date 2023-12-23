Бывший генеральный директор московского "Спартака", занимающий ныне аналогичную должность в махачкалинском "Динамо", поделился мнением, почему у Остона Урунова не заладилось в "Спартаке" и имеет ли узбекский полузащитник шансы вернуться в Россию.
"Сейчас Остон — один из ведущих игроков чемпионата Узбекистана. И в азиатской ЛЧ он блистает. Думаю, скоро у него будет новый вызов. Сейчас Урунов доказывает, что он может давать результат. Все необходимые физические и футбольные качества у него для этого есть", - цитирует Газизова источник.
Остон Урунов выступал в России за "Уфу", "Спартак" и "Урал", после чего вернулся на Родину в "Навбахор". В текущем сезоне в активе Урунова 9+2 в 25-ти матчах чемпионата Узбекистана и 3+2 в 5-ти матчах азиатской Лиги Чемпионов. С первого января будущего года Урунов становится свободным агентом и может присоединиться к любому клубу на бесплатной основе.
Источник: "РБ Спорт"
Газизов: Урунов блистает в азиатской ЛЧ, его возвращение в РПЛ возможно
Экс-гендир "Спартака" Шамиль Газизов спрогнозировал второе пришествие Остона Урунова в РПЛ.
Фото: официальный сайт ФК "Уфа"