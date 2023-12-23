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Агент Сперцяна - о переговорах с "Интером": это неправда. Мы бы не хотели комментировать слухи

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Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна прокомментировала информацию о переговорах с "Интером".
Фото: ФК "Краснодар"
"Переговоры с "Интером" по Сперцяну? Это неправда. Мы бы не хотели комментировать слухи", - цитирует Пименту "РБ Спорт".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что миланский "Интер" заинтересован в приобретении полузащитника "быков". "Краснодар" ушел на зимнюю паузу в статусе лидера РПЛ, опережая "Зенит" на два очка. Эдуард Сперцян забил восемь мячей и отдал два ассиста в 18-ти матчах чемпионата России.

Краснодар Сперцян Интер Российские трансферы
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