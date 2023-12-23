"Переговоры с "Интером" по Сперцяну? Это неправда. Мы бы не хотели комментировать слухи", - цитирует Пименту "РБ Спорт".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что миланский "Интер" заинтересован в приобретении полузащитника "быков". "Краснодар" ушел на зимнюю паузу в статусе лидера РПЛ, опережая "Зенит" на два очка. Эдуард Сперцян забил восемь мячей и отдал два ассиста в 18-ти матчах чемпионата России.
Агент Сперцяна - о переговорах с "Интером": это неправда. Мы бы не хотели комментировать слухи
Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна прокомментировала информацию о переговорах с "Интером".
Фото: ФК "Краснодар"