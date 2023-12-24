- Что думаю о назначении Амарала в "Спартак"? Позже посмотрим. Лично я выступаю за российских функционеров, им нужно доверять. Но в "Спартаке", видимо, доверия к специалистам из России сейчас нет, - приводит слова Пименова Matchtv.ru.
22 декабря стало известно о том, что пост спортивного директора "Спартака" займет португалец Томаш Амарал. Предыдущим местом работы 32-летнего функционера была лиссабонская"Бенфика", в которой он работал с 2019 года. В период его работы "орлы" осуществили выгодные сделки по трансферам аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса, выкупив его у "Ривер Плейта" за 15 миллионов евро и продав полгода спустя в "Челси" за 121 миллион евро.
Амарал сменит на посту спортивного директора англичанина Пола Эшуорта, который получит должность технического директора "Спартака". Оба функционера приступят к своим новым обязанностям 1 января.
Пименов - о назначении Амарала: видимо, доверия к специалистам из России в "Спартаке" сейчас нет
Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов рассказал, как отнесся к назначению португальца Томаша Амарала в "Спартак" на пост спортивного директора.
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