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Гендиректор "Пари НН": интерес к Ермакову есть, но пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть сделку

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов подтвердил интерес к хавбеку ЦСКА Никите Ермакову.
Фото: "СЭ"
"Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть сделку. Интерес к этому игроку есть. Мы должны дать информацию, когда интерес перерастет в документально-юридические конструкции, пока их нет", - приводит слова Гусейнова "Матч ТВ".

Атакующий полузащитник Никита Ермаков является воспитанником академии московского ЦСКА. Действующий контракт хавбека с "армейцами" рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 5 матчах РПЛ, проведя на поле 69 минут, и не отличился голевыми действиями. В 4 играх Кубка России на счету Ермакова 1+2 по системе гол плюс пас. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

Мелик-Гусейнов Нижний Новгород Ермаков ЦСКА Российские трансферы
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