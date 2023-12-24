"Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть сделку. Интерес к этому игроку есть. Мы должны дать информацию, когда интерес перерастет в документально-юридические конструкции, пока их нет", - приводит слова Гусейнова "Матч ТВ".
Атакующий полузащитник Никита Ермаков является воспитанником академии московского ЦСКА. Действующий контракт хавбека с "армейцами" рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 5 матчах РПЛ, проведя на поле 69 минут, и не отличился голевыми действиями. В 4 играх Кубка России на счету Ермакова 1+2 по системе гол плюс пас. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.
Гендиректор "Пари НН": интерес к Ермакову есть, но пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть сделку
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов подтвердил интерес к хавбеку ЦСКА Никите Ермакову.
Фото: "СЭ"