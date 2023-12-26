"Спартаку" достаточно тех игроков, которые уже есть в команде. Перед тем, как усиливаться, нужно разобраться с теми, кто сейчас в составе. И с россиянами, и с легионерами. Там уже перебор", - приводит слова Гладилина "СЭ".
На данный момент в заявке московского "Спартака" находится 27 игроков, 9 из которых - легионеры. Летом 2023 года клуб приобрел четверых игроков: Тео Бонгонда, Хесуса Медину, Олега Рябчука и Срджана Бабича. После 18-ти туров "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. В первом матче плей-офф Кубка России команда Гильермо Абаскаля уступила "Оренбургу" со счетом 0:1.
Гладилин считает, что "Спартаку" не нужно усиливаться в зимнее трансферное окно
Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин считает, что "красно-белым" не нужно усиливаться в зимнее трансферное окно.
Фото: Global Look Press