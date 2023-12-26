Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл Юнайтед
1 - 3 1 3
Ноттингем ФорестЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм
Шеффилд Юнайтед
0 - 1 0 1
Лутон Таун1 тайм
Бёрнли
20:30
ЛиверпульНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон ВиллаНе начат

Гладилин считает, что "Спартаку" не нужно усиливаться в зимнее трансферное окно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин считает, что "красно-белым" не нужно усиливаться в зимнее трансферное окно.
Фото: Global Look Press
"Спартаку" достаточно тех игроков, которые уже есть в команде. Перед тем, как усиливаться, нужно разобраться с теми, кто сейчас в составе. И с россиянами, и с легионерами. Там уже перебор", - приводит слова Гладилина "СЭ".

На данный момент в заявке московского "Спартака" находится 27 игроков, 9 из которых - легионеры. Летом 2023 года клуб приобрел четверых игроков: Тео Бонгонда, Хесуса Медину, Олега Рябчука и Срджана Бабича. После 18-ти туров "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. В первом матче плей-офф Кубка России команда Гильермо Абаскаля уступила "Оренбургу" со счетом 0:1.

Гладилин Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится