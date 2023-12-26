В символическую сборную капитанов по версии Transfermarkt вошел голкипер сборной России и "Краснодара" Матвей Сафонов. Рыночная стоимость 24-летнего вратаря оценивается в 18 млн евро. Самым дорогим капитаном стал нападающий "Интера" и действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины Лаутаро Мартинес – 110 млн евро.
Следом идут полузащитники английских клубов "Арсенал" Мартин Эдегор (90 млн евро) и "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш (70 млн евро). Стоимость капитана сборной Аргентины и форварда "Интер Майами" Лионеля Месси оценивается в 35 млн евро.
Символическая сборная самых дорогих капитанов по версии Transfermarkt:
Вратарь: Матвей Сафонов (18 млн).
Защитники: Хосе Луис Гайя (30 млн), Макс Килман (35 млн), Маркиньос (60 млн), Рис Джеймс (50 млн).
Полузащитники: Джон Макгинн (30 млн), Мартин Эдегор (90 млн), Бруну Фернандеш (70 млн).
Форварды: Сон Хын Мин (50 млн), Лаутаро Мартинес (110 млн), Лионель Месси (35 млн).
Сафонов, Лаутаро Мартинес и Месси – в символической сборной самых дорогих капитанов
Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих капитанов команд.
Фото: ФК "Краснодар"