- Если честно, у меня нет никакого желания комментировать назначение Слуцкого после всех его видеоблогов. Не горю желанием на эту тему общаться, - передаёт слова Алдонина "РБ Спорт".
После ухода из казанского "Рубина" в ноябре 2022 года экс-главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий активно занялся деятельностью в медиапространстве, приняв участие в большом количестве юмористических шоу, в том числе крайне эпатажной направленности. Сегодня стало известно о назначении Слуцкого главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа".
Алдонин: после всех видеоблогов Слуцкого нет желания комментировать его назначение в "Шанхай Шэньхуа"
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на вопрос о назначении главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа" экс-наставника красно-синих Леонида Слуцкого.
Фото: "Чемпионат"