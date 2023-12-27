"Будем исходить от того, как "Зенит" на все будет смотреть, захочет ли клуб отпускать Чистякова. В любом случае Диме играть нужно. Как минимум стоит рассмотреть варианты. После понять позицию "Зенита". Если они будут против, значит, Дима будет доказывать свою состоятельность", - цитирует Талаева "Спорт день за днем".
В текущем сезоне 29-летний центральный защитник провел за "Зенит" 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Чистяков перешел в петербургский клуб из "Ростова" летом 2021 года за 3,25 млн евро. Интернет-портал Transfermakrt оценивает Дмитрия в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом действителен до лета 2025 года. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны "Сочи". После 18-ти туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на два очка. Сочинцы располагаются на последнем месте в таблице чемпионата России.
Агент Чистякова: в любом случае Диме нужно играть
Агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев ответил на вопросы о будущем своего клиента.
Фото: Reuters