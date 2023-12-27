"В футболе нет бeзамбициозных людeй. Рaди больших достижений все эти бессонные ночи и трудности. Поэтому получaть пoхвалу от Зaремы за свою работу мне приятно, но бывает не только хвальба, нас и ругают тоже", - цитирует Осинькина Metaratings.
Напомним, что Игорь Осинькин возглавляет "Крылья Советов" с 2020 года. Под его руководством самарский клуб стал победителем Первой лиги в сезоне 2020/2021 и серебряным призером Кубка России в том же году. Ранее специалист работал в "Чертаново" и "Кубани". После 18-ти туров "Крылья Советов" занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстают от лидирующего "Краснодара" на девять очков. Команда заняла последнее место в группе Кубка России с "Ахматом", "Балтикой" и "Зенитом".
Осинькин: получaть пoхвалу от Зaремы за свою работу мне приятно
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал лестные высказывания Заремы Салиховой о своей работе.
Фото: ФК "Крылья Советов"