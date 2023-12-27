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"Спартак" попросил болельщиков придумать название для фарм-клуба

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Московский "Спартак" обратился к болельщикам с просьбой принять участие в выборе названия для второй команды "красно-белых".
Фото: официальный сайт "Спартака"
После объявления о возрождении фарм-клуба "Спартак" посредством официального сайта обратился к болельщикам. Столичная команда предлагает поклонникам выбрать название для команды, которая ранее функционировала под названием "Спартак-2". Обязательное условие - в названии должно присутствовать слово "Спартак".

"Спартак-2" был создан перед стартом сезона 2013/14 и должен был предоставлять игровую практику футболистам "Спартака", которые превысили минимально допустимый для участия в молодежном первенстве возраст, но остаются на контракте с "красно-белыми".

В разное время в составе "Спартака-2" играли такие футболисты как нападающий Фэшн Сакала, голкипер Андреа Романьоли и вингер Малкольм Баду.

Спартак
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