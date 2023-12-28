- В "Химках" из 19 матчей я выиграл лишь одну игру, прекрасно понимаю, что даже нефутбольный человек мог один матч выиграть. Просто идеологически я перестраивал эту команду и добился этого, но немного не хватило времени, - цитирует Гогниева Metaratings.ru.
42-летний российский специалист Спартак Гогниев занимал должность главного тренера "Химок" с 3 сентября 2022 года по 3 апреля 2023 года. С ним во главе подмосковная команда провела 19 матчей во всех турнирах, из которых 1 выиграла, 5 сыграла вничью и 13 проиграла.
Зимой-2022/2023 "Химки" покинула большая часть игроков стартового состава осенней части сезона.
Гогниев - об одной победе в 19 матчах "Химок": я перестраивал эту команду идеологически и добился этого
Экс-главный тренер подмосковных "Химок" Спартак Гогниев высказался о периоде своей работы с командой.
Фото: ФК "Химки"