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Гогниев - об одной победе в 19 матчах "Химок": я перестраивал эту команду идеологически и добился этого

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Экс-главный тренер подмосковных "Химок" Спартак Гогниев высказался о периоде своей работы с командой.
Фото: ФК "Химки"
- В "Химках" из 19 матчей я выиграл лишь одну игру, прекрасно понимаю, что даже нефутбольный человек мог один матч выиграть. Просто идеологически я перестраивал эту команду и добился этого, но немного не хватило времени, - цитирует Гогниева Metaratings.ru.

42-летний российский специалист Спартак Гогниев занимал должность главного тренера "Химок" с 3 сентября 2022 года по 3 апреля 2023 года. С ним во главе подмосковная команда провела 19 матчей во всех турнирах, из которых 1 выиграла, 5 сыграла вничью и 13 проиграла.

Зимой-2022/2023 "Химки" покинула большая часть игроков стартового состава осенней части сезона.

Химки Гогниев
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