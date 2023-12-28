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Гогниев: мне не хватило времени в "Химках". Если бы мы доработали - не сомневаюсь, что получилось бы остаться в РПЛ

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Экс-главный тренер "Химок" Спартак Гогниев выразил уверенность, что оставил бы красно-чёрных в РПЛ, если бы ему дали доработать до конца сезона.
Фото: ФК "Химки"
- Мне не хватило времени, нам не дали доработать. Другой тренер пришёл и вылетел с командой в ФНЛ. Если бы мы доработали, я не сомневаюсь, что у нас получилось бы остаться, - приводит слова Гогниева Metaratings.ru.

Экс-главный тренер "Химок" Спартак Гогниев был уволен из клуба 3 апреля 2023 года, на следующий день после разгромного поражения от "Краснодара" со счётом 0:6. К этому моменту красно-чёрные провели в весенней части сезона 4 матча, набрав в них 1 очко и потерпев 3 поражения подряд. Общая статистика Гогниева за 19 матчей в "Химках" - 1 победа, 5 ничьих и 13 поражений.

Химки Гогниев
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