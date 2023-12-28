— Банально — Яшин. Потому что стал победителем “Золотого мяча”, единственный вратарь. Банально, но так и есть, — заявил Пиняев в интервью ютуб-канала “Это футбол, брат”.
Лев Яшин всю профессиональную футбольную карьеру провел в московском “Динамо”. Он является единственным вратарем в истории футбола, которому удалось выиграть “Золотой мяч”. Отметим, что в 1956 году в составе сборной СССР Яшин завоевал золотые медали Олимпиады, а в 1960 году – чемпионата Европы.
Пиняев: Яшин – самый легендарный российский футболист
Полузащитник московского “Локомотива” Сергей Пиняев ответил на вопрос о том, кого он считает самым легендарным российским игроком.
Фото: ФК "Локомотив"