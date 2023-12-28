— Назову несколько ребят. Отметил бы Акинфеева, потому что Игорь — настоящий пример для всех. Также выделил бы Головина. Саша вышел на новый уровень, стал лидером команды из топового европейского чемпионата.
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах. В шести из них российский вратарь отыграл на ноль. В 2023 году вместе с “армейцами” Акинфеев завоевал Кубок России.
Александр Головин представляет цвета французского “Монако”. В 15 матчах нынешнего сезона российский полузащитник отметился пятью голами и двумя результативными передачами.
Источник: Sport24
Алаев – о лучших российских игроках года: назову Акинфеева и Головина
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