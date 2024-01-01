- Если мы давали какие-то рекомендации, то на весь отпуск. Футболисты понимают, что есть упражнения, которые надо сделать. По весу мы можем допустить перевес на один-два килограмма, а за большее штрафуем. Но и эти штрафы только день на третий после начала сборов.
"Крылья Советов" соберутся в Москве 13 января, после чего отправятся в Турцию на первый тренировочный сбор, который продлится до 26 января.
После 18 сыгранным туров самарская команда набрала 29 очков и ушла на зимний перерыв находясь на шестом месте в турнирной таблице. Подопечные Игоря Осинькина на данный момент отстают от призовой тройки РПЛ на три балла. Напомним, чемпионат России возобновится в марте играми в рамках 19-го тура.
Источник: "РБ Спорт"
Осинькин: допускаем у игроков перевес после Нового года на 1-2 килограмма
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, что после новогодних праздников игроки могут вернуться команду с незначительным лишним весом.
Фото: Sport24