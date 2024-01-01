Матчи Скрыть

Осинькин: допускаем у игроков перевес после Нового года на 1-2 килограмма

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, что после новогодних праздников игроки могут вернуться команду с незначительным лишним весом.
Фото: Sport24
- Если мы давали какие-то рекомендации, то на весь отпуск. Футболисты понимают, что есть упражнения, которые надо сделать. По весу мы можем допустить перевес на один-два килограмма, а за большее штрафуем. Но и эти штрафы только день на третий после начала сборов.

"Крылья Советов" соберутся в Москве 13 января, после чего отправятся в Турцию на первый тренировочный сбор, который продлится до 26 января.

После 18 сыгранным туров самарская команда набрала 29 очков и ушла на зимний перерыв находясь на шестом месте в турнирной таблице. Подопечные Игоря Осинькина на данный момент отстают от призовой тройки РПЛ на три балла. Напомним, чемпионат России возобновится в марте играми в рамках 19-го тура.

Источник: "РБ Спорт"

Осинькин Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится