- Когда кто-то выиграет "Золотой мяч", тогда и будет круче Яшина. Акинфеев реально легенда российского футбола, человек, побивший все мыслимые и немыслимые рекорды. Он заслуживает огромного уважения и стоит в одном ряду с великими. Но Яшин - это единственный в мире вратарь, выигравший "Золотой мяч". О чём здесь можно говорить? Какой в принципе вратарь в мире может с ним сравниться? Ни Нойер, ни Буффон "Золотой мяч" не получали, - передаёт слова Лунёва "РБ Спорт".
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер сравнил 37-летнего голкипера красно-синих Игоря Акинфеева, выступающего за взрослую команду "армейцев" с марта 2003 года, с легендарным вратарём сборной Советского Союза и московского "Динамо" Львом Яшиным.
Акинфеев является обладателем ряда отечественных вратарских рекордов - в частности, по количеству сыгранных и по количеству "сухих" матчей в чемпионате страны и в составе национальной сборной. Яшин является единственным в истории мирового футбола голкипером, который стал обладателем престижной награды лучшему футболисту мира "Золотой мяч".
Лунёв: когда кто-то выиграет "Золотой мяч", тогда будет круче Яшина. Акинфеев - легенда, но Яшин - единственный в мире
Голкипер "Карабаха" и сборной России Андрей Лунёв прокомментировал сравнения вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с легендарным стражем ворот "Динамо" Львом Яшиным.
Фото: ПФК ЦСКА