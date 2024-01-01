- С "Ахматом" у меня была задача попасть выше после пятого места, была стратегия, не совсем всё получилось. У меня тогда был контракт на три года, строил большие планы на успехи. Поэтому год не совсем удачный, скорее нормальный для профессионала, - передаёт слова Ташуева Metaratings.ru.
64-летний главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев с сентября 2022 года по август 2023 года возглавлял грозненский "Ахмат", с которым финишировал на рекордном для грозненцев пятом месте в Российской премьер-лиге по итогам сезона-2022/2023. После неудачного для бело-зелёных старта нового сезона специалист был отправлен в отставку и в сентябре 2023 года стал главным тренером "Факела".
По итогам осенней части сезона "Ахмат", возглавляемый экс-тренером сборной России Мирославом Ромащенко, находится на 13 месте, набрав 17 очков в 18 матчах.
Ташуев: с "Ахматом" у меня была задача попасть выше после пятого места
Главный тренер "Факела" и экс-наставник "Ахмата" Сергей Ташуев рассказал о своих задачах в 2023 году во главе грозненцев.
Фото: ФК "Ахмат"