Челикович: в России можно прекрасно жить и на 300 тысяч рублей

Защитник "Ахмата" Ясмин Челикович вступил в заочный спор с Федором Смоловым о расходах на жизнь в России.

Фото: "Чемпионат"





Ранее форвард московского "



Ясмин Челикович выступает за "Ахмат" на правах аренды из боснийского "Туэла Сити". Во всех турнирах защитник провел за чеченскую команду 23 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч. "Ахмат" по итогам первой части сезона набрал 17 очков в 18-ти играх и идет в зоне стыковых матчей.



Источник: "Смолов знает больше меня о ценах и жизни в России. Без сомнений, в России можно прекрасно жить и на 300 тысяч рублей в месяц. Но если он говорит о комфортабельной жизни, наверное, кто-то может потратить и все 500 тысяч", - цитирует Челиковича источник.Ранее форвард московского " Динамо " Федор Смолов поделился, что тратит полмиллиона рублей в месяц, живя в Москве.Ясмин Челикович выступает за "Ахмат" на правах аренды из боснийского "Туэла Сити". Во всех турнирах защитник провел за чеченскую команду 23 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч. "Ахмат" по итогам первой части сезона набрал 17 очков в 18-ти играх и идет в зоне стыковых матчей.Источник: "РБ Спорт"