"Смолов знает больше меня о ценах и жизни в России. Без сомнений, в России можно прекрасно жить и на 300 тысяч рублей в месяц. Но если он говорит о комфортабельной жизни, наверное, кто-то может потратить и все 500 тысяч", - цитирует Челиковича источник.
Ранее форвард московского "Динамо" Федор Смолов поделился, что тратит полмиллиона рублей в месяц, живя в Москве.
Ясмин Челикович выступает за "Ахмат" на правах аренды из боснийского "Туэла Сити". Во всех турнирах защитник провел за чеченскую команду 23 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч. "Ахмат" по итогам первой части сезона набрал 17 очков в 18-ти играх и идет в зоне стыковых матчей.
Источник: "РБ Спорт"
Челикович: в России можно прекрасно жить и на 300 тысяч рублей
Защитник "Ахмата" Ясмин Челикович вступил в заочный спор с Федором Смоловым о расходах на жизнь в России.
Фото: "Чемпионат"