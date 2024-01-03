"Лукас Вера, как и другие футболисты "Оренбурга", в плановом режиме пройдет медосмотр и поедет с командой на первый сбор", - цитирует спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева Sport24.
Напомним, что аргентинец должен был перейти в московский "Локомотив", но трансфер сорвался из-за проблем с платежами. Вера провел за "Оренбург" в текущем сезоне 18 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Лукаса в три миллиона евро. "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18-ти туров.
Лукас Вера отправится на сборы "Оренбурга" после сорвавшегося трансфера в "Локомотив"
Игрок "Оренбурга" Лукас Вера отправится на сборы с "Оренбургом".
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