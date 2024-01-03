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Президент "Тальереса" подтвердил, что "Краснодар" хочет осуществить трансфер нападающего Бустоса

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Президент аргентинского "Тальерес" Андрес Фасси сообщил об интересе "Краснодара" к форварду Науэлю Бустосу.
Фото: Getty Images
"Никакого решения по трансферу Бустоса пока нет. "Краснодар" хочет осуществить его трансфер, но мы попросили их сделать официальный запрос от клуба к клубу. По возвращении в Кордову я определюсь с Науэлем", - цитирует Фасси Sport24.

25-летний центральный нападающий Науэль Бустос перебрался в "Тальерес" летом прошлого года из "Манчестер Сити". Однако отметим, что в активе аргентинского форварда нет ни одного матча за английский клуб.

В 75 играх за "Тальерес", воспитанником которого Бустос является, футболист забил 26 мячей. Действующее соглашение игрока с аргентинским клубом истекает летом 2025 года.

Краснодар Бустос Российские трансферы
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