- Для меня – пенальти. Даку владеет мячом, прокидывает мимо защитника. Васильев махнул ногой, но акцентированно в мяч не играет, а лишь случайно касается. Дальше наступ, и ноги заплетает. Фол, судья всё видит.
ВАР, наверное, посчитал действие защитника игрой в мяч, дальше некуда ставить ногу. А я не вижу игры, вижу лишь касание, - цитирует Лапочкина Metaratings.
Вчера, 26 ноября, "Оренбург" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Спартаком" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Ренат Голыбин, поразивший ворота красно-белых на 67 минуте встречи.
Во втором тайме Сергей Цыганок назначил в ворота хозяев одиннадцатиметровый удар, однако после видеопросмотра отменил свое решение.