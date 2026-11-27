Тур стартует в субботу, 28 ноября, встречей "Рубина" и "Акрона". Главным арбитром назначен Сергей Иванов, его помощниками станут Андрей Образко и Руслан Шекемов. Резервный судья – Виталий Молдован; VAR – Антон Фролов; АVAR – Алексей Сухой; инспектор – Николай Иванов.
На игру ЦСКА и "Зенита" главным судьей назначен Инал Танашев. Ему будут помогать Рустам Мухтаров и Дмитрий Сафьян, резервный арбитр — Никита Новиков. За VAR будет отвечать Артур Фёдоров, AVAR — Роман Сафьян. Инспектор встречи — Александр Гончар.
В матче "Балтики" и "Ахмата" главным арбитром станет Василий Казарцев. Его помощники — Кирилл Большаков и Егор Болховитин, резервный судья — Павел Шишкин. VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.
29 ноября "Оренбург" сыграет с "Ростовом". Главный судья — Матвей Заика, помощники — Варанцо Петросян, Адлан Хатуев. Резервный судья – Данил Набока; VAR – Ян Бобровский; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.
Матч "Ростова" и "Краснодара" доверен Андрею Прокопову. Его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Ермилов, резервным судьей — Александр Машлякевич. VAR – Павел Кукуян; АVAR – Сергей Чебан; инспектор – Андрей Бутенко.
Встречу "Крыльев Советов" и "Динамо" обслужит Евгений Буланов. Помощники — Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков, резервный арбитр — Данил Каширин. VAR – Сергей Карасёв; АVAR – Евгений Кукуляк. Инспектором назначен Игорь Писанко.
"Локомотив" и "Динамо" из Махачкалы рассудит Рафаэль Шафеев. Ассистировать ему будут Денис Петров и Никита Матиеску. Резервным арбитром назначен Игорь Капленков. На VAR будет работать Кирилл Левников; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Александр Гвардис.
И, наконец, 30 ноября сыграют "Факел" и "Спартак". Главным судьей игры будет Станислав Матвеев. Помощники арбитра – Алексей Лунёв и Александр Богданов. Резервный судья – Михаил Плиско; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Кирилл Левников; инспектор – Александр Колобаев.
Стали известны арбитры на матч ЦСКА - "Зенит" и другие игры 16-го тура РПЛ
Пресс-служба РФС сообщила имена арбитров, которые рассудят поединки 16-го тура российского чемпионата.
Фото: ФК "Зенит"