«Рубин» — «Акрон»
В прошлом туре казанцы одержали дома сенсационную победу над «Зенитом» (3:1). Эта победа стала для них третьей подряд в чемпионате при Олеге Кузьмине. Команда набрала 21 очко и находится в верхней части таблицы, занимая 7-е место.
Тольяттинцы в минувшие выходные проиграли на своем поле «Факелу» (0:2). Подопечные Срджана Благоевича потерпели три поражения кряду и тем самым сильно осложнили свое турнирной положение, опустившись в зону прямого вылета из РПЛ.
ЦСКА — «Зенит»
Матч тура состоится в субботу, 28 ноября, на «ВЭБ Арене» в Москве.
«Армейцы» неделю назад уступили при своих трибунах «Ахмату» (1:2). В пяти последних турах красно-синие праздновали победу лишь однажды, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения. Москвичи откатились уже на пятое место в общем зачете, заработав на сегодняшний день 26 баллов.
В 15-м туре петербуржцы неожиданно проиграли в Казани «Рубину» (1:3). Это поражение стало для них четвертым в этом чемпионате, что вдвое больше, чем в чемпионском сезоне. Команда Сергея Семака набрала всего одно очко в двух последних матчах и отдала лидерство в чемпионской гонке.
Напомним, в первом круге сине-бело-голубые уступили в очном противостоянии «армейцам» на «Газпром Арене».
«Балтика» — «Ахмат»
В минувшем туре калининградцы разобрались в гостях с «Оренбургом» (2:0). Подопечные Андрея Талалаева проиграли всего один раз в шести турах кряду, одержав за это время две победы и трижды сыграв вничью. На данный момент «балтийцы» располагаются на экваторе турнирной таблицы – на восьмой строчке.
Грозненцы в прошлый раз одолели на выезде ЦСКА (2:1). Эта победа стала второй под руководством Ролана Гусева в таком же количестве игр. Благодаря такому рывку чеченский клуб набрал 17 очков и поднялся на 11-ю позицию в РПЛ.
«Оренбург» — «Родина»
Оренбуржцы в предыдущем туре проиграли дома «Балтике» (0:2). Коллектив Ильдара Ахметзянова забуксовал и не побеждает в трех встречах подряд (ничья и два поражения). Однако в мидвик в Кубке России был повержен «Спартак», что может послужить катализатором и в чемпионате. А пока команда идет 10-й, имея на своем счету 17 набранных очков.
В заключительной игре первого круга москвичи минимально уступили на своем поле «Локомотиву» (0:1). Таким образом после двух подряд побед в РПЛ у команды Джонатана Альбы два поражения. В активе дебютанта лиги 12 баллов и, как итог, место в зоне стыков.
«Ростов» — «Краснодар»
В прошлые выходные ростовчане разгромили в родных стенах «Крылья Советов» (3:0). При Дмитрии Кириченко южане не знают вкуса поражений больше месяца, выиграв за этот отрезок 4 матча и дважды добившись ничьей. За два тура до зимней паузы желто-синие заработали 22 балла и занимают шестое место в общем зачете, отставая от топ-5 на четыре очка.
Краснодарцы в минувшем туре умудрились потерять в гостях очки с «Динамо», больше тайма играя в большинстве (1:1). У «быков» всего одна победа в 9 встречах РПЛ подряд (2 поражения и 6 ничьих). Черно-зеленые имеют в своем активе 27 очков и идут четвертыми, а от тройки лидеров их отделяют три балла.
«Крылья Советов» — «Динамо»
Самарцы в 15-м туре крупно проиграли на выезде «Ростову» (0:3). Команда Сергея Булатова продолжает чередовать поражения и победы, выигрывая и проигрывая при этом исключительно «всухую».
В прошлом туре динамовцы удержали ничью на своем поле с «Краснодаром», играя большую часть времени вдесятером (1:1). Таким образом у бело-голубых одна ничья и одно поражение в 11 матчах чемпионата кряду. Подопечные Сандро Шварца с 32 очками являются единоличными лидерами пелотона.
Интересно, что в первом круге москвичи не сумели одолеть «Крылья», сыграв нулевую ничью.
«Локомотив» — «Динамо» Махачкала
В минувшие выходные «железнодорожники» победили в Химках «Родину» (1:0). Сергей Овчинников удачно дебютировал в роли старшего тренера и прервал четырехматчевую безвыигрышную серию команды (ничья и три поражения). Тем не менее красно-зеленые все еще находятся в зоне стыков, занимая с 14-ю баллами 13-ю строчку в чемпионате.
Махачкалинцы завершили первый круг, в концовке вырвав дома ничью со «Спартаком» (1:1). Дагестанский клуб выправил положение после двух поражений подряд и набрал 17 очков. В турнирной таблице команда располагается на безопасном, 12-м месте и опережает предстоящего соперника на три балла.
«Факел» — «Спартак»
Завершится тур в понедельник в Воронеже.
В прошлом туре команда Хасанби Биджиева выиграла в гостях у «Акрона» (2:0). Эта победа стала для них второй в этом чемпионате и прервала трехматчевую серию из поражений. Воронежцы набрали 12 очков и на расстояние в три балла приблизились к зоне стыков.
Столичный коллектив в минувшие выходные упустил три очка в Каспийске, сыграв вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). Тем не менее красно-белые остались в топ-3 благодаря осечкам конкурентов и отстают от первого места всего на два очка.
Фото: ПФК ЦСКА, РПЛ