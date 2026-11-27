По информации источника, ЦСКА согласовал трансфер нападающего "Атлетико Паранаэнсе" Кевина Вивероса за 20 миллионов долларов, еще семь "армейцы" могут выплатить в качестве бонусов. Сообщается, что футболист заключит четырехлетний контракт и присоединится к команде на зимних сборах.
В 2026 году Виверос провел за бразильский "Атлетико Паранаэнсе" во всех турнирах 38 матчей и записал на свой счет 22 забитых мяча и 4 результативные передачи. Рыночная стоимость 26-летнего колумбийца оценивается в 20 миллионов евро, также на его счету три матча в составе сборной Колумбии.
Источник: журналист Герман Гарсия Грова в соцсетях.
ЦСКА согласовал трансфер нападающего за 27 миллионов - источник
ЦСКА намерен подписать нападающего из Бразилии.
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