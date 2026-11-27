"Что Валерий Георгиевич, что Хуан много внимания уделяют тактике, различным нюансам.Мы очень тщательно готовимся к соперникам, много теории - практически каждый день разбираем соперников что в сборной, что в клубе", - сказал Пруцев Odds.
Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в конце июля 2021 года. Всего под его руководством команда провела 40 матчей, одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.
Хуан Карлос Карседо тренирует московский "Спартак" с зимы 2026 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России.