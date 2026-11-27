- Тут не все так просто. Мой тогдашний агент Виктор Панченко делал какие-то непонятные движения именно в контексте перехода в "Зенит". Я не хотел в этом участвовать. А что еще?
Боялся, что не буду играть. Сколько мы видели примеров, когда перспективные россияне переходили в "Зенит" и сидели на скамейке. А мне хотелось играть, - приводит слова Писарского Sport24.
Также Писарский отметил, что "Зенит" ему предлагал меньшую зарплату, чем в "Крыльях Советов" - он не понимал, как такое возможно.
Напомним, что летом 2025 года нападающий Владимир Писарский был дисквалифицирован РФС на четыре года, три из которых - условно, за косвенное участие в ставках на футбол. Затем срок был увеличен на четыре месяца - он закончился в ноябре этого года, и теперь Писарский вновь имеет право выступать на профессиональном уровне. На данный момент он выступает за медиафутбольный 2DROTS.
Ранее Писарский был игроком "Крыльев Советов", "Сочи", "Оренбурга" и омского "Иртыша". На его счету 45 матчей в РПЛ, 17 забитых мячей и 4 результативные передачи.