"По игре "Спартака" в Оренбурге особо говорить нет смысла.
Было понятно, что обе команды гарантировали себе места в плей-офф Пути РПЛ, а "Оренбург" не выиграет с разницей в четыре мяча и не займет первое место. Отсюда и вальяжное отношение футболистов "Спартака" к матчу.Результат - победа в группе - достигнут, это самое главное", - сказал Ходырев "Матч ТВ".
Вчера, 26 ноября, состоялся матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Оренбургом" и московским "Спартаком". Встреча прошла на стадионе "Газовик". Хозяева одержали победу над красно-белыми со счетом 1:0.
"Спартак" финишировал на первой строчке в группе А, "Оренбург" - на второй. У обоих клубов по 13 очков.