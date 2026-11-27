Фото: ФК "Оренбург"

Было понятно, что обе команды гарантировали себе места в плей-офф Пути РПЛ, а "Оренбург" не выиграет с разницей в четыре мяча и не займет первое место. Отсюда и вальяжное отношение футболистов "Спартака" к матчу.