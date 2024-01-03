Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
19:00
КадисНе начат
Сельта
21:15
БетисНе начат
Реал Мадрид
21:15
МальоркаНе начат
Жирона
23:30
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
20:00
СассуолоНе начат
Рома
23:00
КремонезеНе начат

Суперкубок Франции

ПСЖ
22:45
ТулузаНе начат

Пресс-атташе "Флуминенсе": Нино близок к переходу в "Зенит", но сделка еще не закрыта

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Пресс-атташе "Флуминенсе" Марсело Ахмед подтвердил, что защитник Нино близок к трансферу в "Зенит".
Фото: Getty Images
"Нино близок к переходу в "Зенит", но сделка еще не закрыта", - приводит Sport24 слова представителя бразильского клуба.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Зенит" может заплатить за переход игрока обороны "Флумененсе" Нино примерно 6 миллионов евро.

26-летний центральный защитник выступает за "Флуминенсе" с 2019 года и является капитаном команды. В его активе 239 матчей за бразильский клуб, в которых он записал на свой счет 12+5 по системе гол плюс пас.

Зенит Флуминенсе Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится