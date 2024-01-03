"Нино близок к переходу в "Зенит", но сделка еще не закрыта", - приводит Sport24 слова представителя бразильского клуба.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Зенит" может заплатить за переход игрока обороны "Флумененсе" Нино примерно 6 миллионов евро.
26-летний центральный защитник выступает за "Флуминенсе" с 2019 года и является капитаном команды. В его активе 239 матчей за бразильский клуб, в которых он записал на свой счет 12+5 по системе гол плюс пас.
Пресс-атташе "Флуминенсе": Нино близок к переходу в "Зенит", но сделка еще не закрыта
Пресс-атташе "Флуминенсе" Марсело Ахмед подтвердил, что защитник Нино близок к трансферу в "Зенит".
Фото: Getty Images