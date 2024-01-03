"Анатолий ни разу не высказал своё мнение. К нему есть очень много вопросов. Его позиция вызывает у меня удивление. Он осознанно сделал свой выбор, но мне он непонятен", - цитирует экс-футболиста источник.
Воспитанник луцкого клуба "Волынь" Анатолий Тимощук большую часть своей футбольной карьеры провел в донецком "Щахтере" и санкт-петербуржском "Зените". Также, с 2009-го по 2013-й год Тимощук выступал в составе мюнхенской "Баварии".
Источник: "Ukrfootball"
Экс-игрок сборной Украины Гай: к Тимощуку есть много вопросов
Бывший украинский футболист Алексей Гай высказался с критикой в адрес одного из тренеров "Зенита" Анатолия Тимощука.
Фото: официальный сайт "Зенита"