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Экс-игрок сборной Украины Гай: к Тимощуку есть много вопросов

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Бывший украинский футболист Алексей Гай высказался с критикой в адрес одного из тренеров "Зенита" Анатолия Тимощука.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Анатолий ни разу не высказал своё мнение. К нему есть очень много вопросов. Его позиция вызывает у меня удивление. Он осознанно сделал свой выбор, но мне он непонятен", - цитирует экс-футболиста источник.

Воспитанник луцкого клуба "Волынь" Анатолий Тимощук большую часть своей футбольной карьеры провел в донецком "Щахтере" и санкт-петербуржском "Зените". Также, с 2009-го по 2013-й год Тимощук выступал в составе мюнхенской "Баварии".

Источник: "Ukrfootball"

Зенит Тимощук
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