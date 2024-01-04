- Когда я начинал, телевидения в Красноярске не было, слушали радио. Довольно часто в репортажах звучали фамилии Стрельцова, Иванова - это торпедовцы. Потом я узнал, что "Торпедо" в то время доминировало, было на виду. Я заочно испытывал к ним симпатию. Когда меня спросили, я ответил, что болею за "Торпедо". За личностей. Можно сказать, что в детстве болел за "Торпедо", - приводит слова Романцева Matchtv.ru.
70-летний российский тренер Олег Романцев в качестве игрок выступал на позиции защитника за красноярский "Автомобилист" и московский "Спартак", а в качестве главного тренера работал с "Красной Пресней", "Спартаком" из Орджоникидзе, московским "Спартаком", раменским "Сатурном" и московским "Динамо", а также со сборной России.
Наибольших успехов Романцев-тренер добился с московским "Спартаком", который девять раз приводил к национальному чемпионству в Советском Союзе и России, а также четыре раза к победе в Кубке страны.
Романцев: можно сказать, что в детстве я болел за "Торпедо"
Экс-главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев ответил на вопрос о команде, за которую болел в детстве.
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