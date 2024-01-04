"Для меня Кварацхелия предпочтительнее, но по таланту Ананидзе ему не уступал. Джано реализовал только 50% своих возможностей, но все равно поиграл в "Спартаке" — красавец", - цитирует Асатиани "Матч ТВ".
Жано Ананидзе - воспитанник академии московского "Спартака". 29 апреля 2022 года футболист объявил о завершении игровой карьеры из-за многочисленных травм. В октябре 2023 года ему исполнился 31 год. Ананидзе провел за "красно-белых" 146 матчей и записал на свой счет 16+17 по системе гол плюс пас. В составе столичной команды он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Асатиани: Ананидзе по таланту не уступал Кварацхелии
Экс-игрок "Локомотива" Малхаз Асатиани сравнил бывшего полузащитника "Спартака" Жано Ананидзе с вингером "Наполи" Хвичей Кварацхелией.
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