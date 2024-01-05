"Мы общались с Нино накануне его перехода в "Зенит". Я рассказал о городе и клубе. Конечно, он сделал правильный выбор, что приедет в Россию. Нино с нетерпением ждет, когда увидит наш стадион и поддержку болельщиков, он знает, что "Зенит" по-настоящему большой клуб. Мой друг счастлив", - цитирует Клаудиньо Metaratings.
Нино и Клаудиньо выступали за олимпийскую сборную Бразилии в Токио в 2021 году. Южноамериканцы стали чемпионами тех игр. Напомним, что Клаудиньо присоединился к "Зениту" в 2021 году из "РБ Брагантино". За все время в России полузащитник провел 86 матчей, отличившись 19-ю забитыми мячами и 21-ой результативной передачей. Нино перешел в петербургский клуб из "Флуминенсе" за пять миллионов евро. Защитник является обладателем Кубка Либертадорес-2023.
Клаудиньо - о новичке клуба Нино: он знает, что "Зенит" по-настоящему большой клуб. Мой друг счастлив
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо рассказал о том, что он общался с новичком клуба Нино о переезде в Россию.
Фото: ФК "Зенит"