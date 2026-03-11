Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
1 - 0 1 0
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
1 - 1 1 1
БарселонаЗавершен
Атлетико
5 - 2 5 2
ТоттенхэмЗавершен
Аталанта
1 - 6 1 6
БаварияЗавершен

Селюк призвал посадить Максименко в запас

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о выступлении голкипера "Спартака" Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению агента, тренерскому штабу стоит рассмотреть вариант с заменой вратаря.

- Мне странно видеть от матча к матчу в воротах Максименко. Почему его не меняют? Куда тренер смотрит? Или у него в новом контракте прописано, что его не имеют права менять?

У него ляп на ляпе. Пора уже попробовать другого вратаря, а он пусть передохнёт, посмотрит со стороны, - цитирует Селюка Legalbet.

В последних трёх встречах московский клуб пропустил 10 голов, при этом во всех этих матчах ворота команды защищал Максименко.

По итогам 20 сыгранных туров "Спартак" располагается на шестой позиции в турнирной таблице, имея 35 очков. Следующий поединок красно-белые проведут 14 марта против "Зенита".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится