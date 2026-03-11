Селюк призвал посадить Максименко в запас

- Мне странно видеть от матча к матчу в воротах Максименко. Почему его не меняют? Куда тренер смотрит? Или у него в новом контракте прописано, что его не имеют права менять?
У него ляп на ляпе. Пора уже попробовать другого вратаря, а он пусть передохнёт, посмотрит со стороны, - цитирует Селюка Legalbet.
В последних трёх встречах московский клуб пропустил 10 голов, при этом во всех этих матчах ворота команды защищал Максименко.
По итогам 20 сыгранных туров "Спартак" располагается на шестой позиции в турнирной таблице, имея 35 очков. Следующий поединок красно-белые проведут 14 марта против "Зенита".