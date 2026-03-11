"Бавария" забила шесть голов "Аталанте"

Встреча завершилась победой немецкого клуба со счётом 6:1.
Мюнхенская команда активно начала игру и уже к середине первого тайма создала солидное преимущество. В составе гостей отличились Йосип Станишич, Майкл Олисе и Серж Гнабри.
После перерыва "Бавария" продолжила забивать: Олисе оформил дубль, также отличились Николас Джексон и Джамал Мусиала. Под занавес встречи "Аталанта" сумела забить в ответ - голом отметился Марио Пашалич.
Ответная встреча между командами состоится 18 марта.
Фото: УЕФА