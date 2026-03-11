Матчи Скрыть

Галатасарай
1 - 0 1 0
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
1 - 1 1 1
БарселонаЗавершен
Атлетико
5 - 2 5 2
ТоттенхэмЗавершен
Аталанта
1 - 6 1 6
БаварияЗавершен

"Бавария" забила шесть голов "Аталанте"

"Бавария" крупно обыграла "Аталанту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Встреча завершилась победой немецкого клуба со счётом 6:1.

Мюнхенская команда активно начала игру и уже к середине первого тайма создала солидное преимущество. В составе гостей отличились Йосип Станишич, Майкл Олисе и Серж Гнабри.

После перерыва "Бавария" продолжила забивать: Олисе оформил дубль, также отличились Николас Джексон и Джамал Мусиала. Под занавес встречи "Аталанта" сумела забить в ответ - голом отметился Марио Пашалич.

Ответная встреча между командами состоится 18 марта.

