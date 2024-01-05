В "Локомотиве" очень молодая оборона. Некоторые матчи они играют очень хорошо, но они нестабильны. Надо рассмотреть для усиления эту позицию, всё остальное — в порядке. Центр обороны нужно сделать более опытным", - цитирует Тарасова "Чемпионат".
Тарасов выступал за московский "Локомотив" с 2010 по 2019 год. Полузащитник стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России в составе "железнодорожников". Команда Галактионова ушла на зимний перерыв, занимая четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставание от "Краснодара" - семь очков. "Железнодорожники" пропустили 23 мяча в 18-ти матчах регулярного чемпионата. Московский клуб сыграл вничью с "Балтикой" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 2:2.
Тарасов - о "Локомотиве": центр обороны нужно сделать более опытным
Экс-игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился мнением о трансферной политике "железнодорожников".
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