"Зенит" превращается в могильник российских игроков. Они набирают тех, кто оживает и показывает неплохую игру, а потом у себя их потихонечку хоронят — это происходит с Бакаевым, Мостовым, Круговым и со всеми остальными ребятами. Теперь решили и Ахметова туда же, не говоря уже про молодёжь — Коваленко и остальных ребят", - цитирует Червиченко источник.
Ранее появился информация, что полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов близок к переходу в санкт-петербургский "Зенит". Сумма трансфера, согласно СМИ, составит 100 миллионов рублей. В составе "Краснодара" Ахметов провел в этом сезоне 15 матчей. Дважды полузащитник отличился забитым голом.
"Краснодар" с 38-ю очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ по итогам календарного года. "Зенит" с 36-ю очками идет вторым.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: "Зенит" - могильник российских игроков. Теперь Ахметова туда же
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника "Краснодара" Ильзата Ахметова в "Зенит".
Фото: "РИА Новости"