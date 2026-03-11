Матчи Скрыть

Российский тренер: лидеры чемпионата немного удивили

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал неудачный результат "Зенита" в матче 20-го тура чемпионата России против "Оренбурга".
Фото: ФК "Зенит"
В той встрече петербургская команда уступила сопернику со счётом 1:2. Специалист обратил внимание на нереализованные пенальти "Зенита".

- "Зениту" в любом случае нужно забивать два пенальти. Если не забиваешь два пенальти, это только усугубляет турнирную таблицу.

Это хорошо, что "Краснодар" ещё оступился. Немного удивили лидеры. Думаю, эти команды всё равно разыграют чемпионство, - цитирует Юрана "Чемпионат".

После 20 сыгранных туров петербургский клуб занимает вторую строчку, имея 42 набранных очка. Лидером таблицы остаётся "Краснодар", который набрал 43 балла.

В следующем туре команда Сергея Семака сыграет дома со "Спартаком", игра пройдёт 14 марта.

