Российский тренер: лидеры чемпионата немного удивили

- "Зениту" в любом случае нужно забивать два пенальти. Если не забиваешь два пенальти, это только усугубляет турнирную таблицу.
Это хорошо, что "Краснодар" ещё оступился. Немного удивили лидеры. Думаю, эти команды всё равно разыграют чемпионство, - цитирует Юрана "Чемпионат".
После 20 сыгранных туров петербургский клуб занимает вторую строчку, имея 42 набранных очка. Лидером таблицы остаётся "Краснодар", который набрал 43 балла.
В следующем туре команда Сергея Семака сыграет дома со "Спартаком", игра пройдёт 14 марта.