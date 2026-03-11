Сафонов отразил опасный удар "Челси". "ПСЖ" забил в ответной атаке

В Париже проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются "ПСЖ" и "Челси".

Фото: ФК "ПСЖ"

По ходу встречи французская команда ведёт со счётом 2:1. Второй мяч парижан забил форвард Усман Дембеле, который убежал со своей половины поля и поразил ворота соперника.



Перед голом у "Челси" был опасный момент, однако Матвей Сафонов на 39-й минуте отразил удар Коула Палмера. Сразу после сэйва парижане убежали в контратаку и вышли вперед.

