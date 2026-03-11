Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен
Буде-Глимт
2 - 0 2 0
Спортинг Лиссабон1 тайм
Реал Мадрид
3 - 0 3 0
Манчестер Сити1 тайм
ПСЖ
2 - 1 2 1
Челси1 тайм

Сафонов отразил опасный удар "Челси". "ПСЖ" забил в ответной атаке

В Париже проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются "ПСЖ" и "Челси".
Фото: ФК "ПСЖ"
По ходу встречи французская команда ведёт со счётом 2:1. Второй мяч парижан забил форвард Усман Дембеле, который убежал со своей половины поля и поразил ворота соперника.

Перед голом у "Челси" был опасный момент, однако Матвей Сафонов на 39-й минуте отразил удар Коула Палмера. Сразу после сэйва парижане убежали в контратаку и вышли вперед.

