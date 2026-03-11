Пользователь опубликовал короткое сообщение, в котором признался, что скучает по выступлениям петербургского "Зенита" в еврокубках.
Запись быстро разошлась по соцсетям: публикация собрала более 1,2 млн просмотров и свыше 26 тысяч лайков. В комментариях к посту пользователи из разных стран начали вспоминать и другие российские клубы, которые ранее регулярно выступали в европейских турнирах.
Российские команды не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года. Последний матч "Зенита" в Лиге чемпионов состоялся четыре с половиной года назад. Тогда петербургская команда дома сыграла вничью 3:3 с "Челси".
Болельщик из Нигерии рассказал, что скучает по "Зениту" в ЛЧ. Пост стал вирусным в соцсетях
Неожиданную популярность в социальных сетях получил пост одного из болельщиков из Нигерии, посвящённый жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"