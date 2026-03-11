Гол Хаверца спас "Арсенал" от поражения в матче с "Байером"

Хозяева вышли вперёд в начале второго тайма - отличился Роберт Андрих. Лондонский клуб сумел избежать поражения в концовке: арбитр назначил пенальти, который точно исполнил полузащитник Кай Хаверц.
Ответная встреча между командами состоится 17 марта.
Голы: Андрих, 46 - Хавертц, 89 (пен).
"Байер": Бласвих, Куанса, Тапсоба, Андрих, Гримальдо, Поку, Паласиос (Фернандес, 81), Алеиш Гарсия, Терье (Хофманн, 81), Маза (Тилльман, 74), Кофане.
"Арсенал": Райя, Салиба, Габриэл, Инкапиэ, Тимбер, Субименди, Райс, Эзе (Габриэль Жезус, 82), Сака (Мадуэке, 60), Мартинелли, Дьокереш (Хавертц, 74).
Предупреждения: Андрих, 2, Мартинелли, 26, Поку, 58, Паласиос, 63, Субименди, 69