Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен
Буде-Глимт
2 - 0 2 0
Спортинг Лиссабон1 тайм
Реал Мадрид
3 - 0 3 0
Манчестер Сити1 тайм
ПСЖ
2 - 1 2 1
Челси1 тайм

Мажич объяснил отмену гола "Балтики" в матче с "Зенитом"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал спорный эпизод из матча 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Балтикой".
Кадр с трансляции "Матч ТВ"
В той встрече калининградская команда забила гол после удара Кевина Андраде, однако взятие ворот было отменено после проверки системой VAR. Игра завершилась победой петербургского клуба со счётом 1:0.

Мажич подчеркнул, что арбитры действовали корректно, а линия офсайда была проведена с использованием нужной камеры.

- Был большой вопрос: как рисовали офсайдные линии. VAR-судья правильно нарисовал линии с офсайд-камеры, потому что с тактической это сделать невозможно.

И тактическая камера показала, что Адамов в момент удара не мог увидеть мяч, ему закрыли обзор, - заявил Мажич в эфире "Матч ТВ".

После 20 туров "Зенит" с 42 очками идёт вторым в РПЛ. "Балтика" располагается на пятой позиции, набрав 36 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится