Мажич объяснил отмену гола "Балтики" в матче с "Зенитом"

Мажич подчеркнул, что арбитры действовали корректно, а линия офсайда была проведена с использованием нужной камеры.
- Был большой вопрос: как рисовали офсайдные линии. VAR-судья правильно нарисовал линии с офсайд-камеры, потому что с тактической это сделать невозможно.
И тактическая камера показала, что Адамов в момент удара не мог увидеть мяч, ему закрыли обзор, - заявил Мажич в эфире "Матч ТВ".
После 20 туров "Зенит" с 42 очками идёт вторым в РПЛ. "Балтика" располагается на пятой позиции, набрав 36 очков.