Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен
Буде-Глимт
2 - 0 2 0
Спортинг Лиссабон1 тайм
Реал Мадрид
3 - 0 3 0
Манчестер Сити1 тайм
ПСЖ
2 - 1 2 1
Челси1 тайм

"Его нещадно критикуют". Радимов поддержал Соболева

Бывший футболист "Зенита" и сборной России Владислав Радимов высказался об игре нападающего петербургской команды Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
Эксперт отметил, что форвард подвергается серьёзной критике, однако при этом демонстрирует неплохую результативность после возобновления сезона.

- Соболева сейчас нещадно критикуют, технические проблемы у него, конечно, существуют, это факт. Но он вышел в трёх матчах весны - и дважды забил, - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Радимов также подчеркнул, что к игре нападающего в целом не должно быть серьёзных претензий, учитывая его результативность. По его мнению, больше вопросов возникает к другому форварду команды - Джону Дурану, который пока не отметился забитыми мячами.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 26 матчах на клубном уровне. На его счету семь забитых голов и две результативные передачи.

