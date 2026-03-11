"Его нещадно критикуют". Радимов поддержал Соболева

Фото: ФК "Зенит"

- Соболева сейчас нещадно критикуют, технические проблемы у него, конечно, существуют, это факт. Но он вышел в трёх матчах весны - и дважды забил, - цитирует Радимова "РБ Спорт"

Эксперт отметил, что форвард подвергается серьёзной критике, однако при этом демонстрирует неплохую результативность после возобновления сезона.Радимов также подчеркнул, что к игре нападающего в целом не должно быть серьёзных претензий, учитывая его результативность. По его мнению, больше вопросов возникает к другому форварду команды - Джону Дурану, который пока не отметился забитыми мячами.В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 26 матчах на клубном уровне. На его счету семь забитых голов и две результативные передачи.