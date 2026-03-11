Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен
Буде-Глимт
2 - 0 2 0
Спортинг Лиссабон1 тайм
Реал Мадрид
3 - 0 3 0
Манчестер Сити1 тайм
ПСЖ
2 - 1 2 1
Челси1 тайм

В Германии допускают назначение Клоппа после ЧМ-2026 - источник

Юрген Клопп может возглавить сборную Германии после чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФК "Ливерпуль"
Об этом сообщает Bild. Сейчас национальную команду тренирует Юлиан Нагельсманн, однако его дальнейшая работа будет зависеть от выступления сборной на предстоящем мундиале. Руководство немецкого футбола рассчитывает на серьёзный результат после неудач на турнирах 2018 и 2022 годов, где команда не смогла выйти из группы.

В настоящее время Клопп занимает должность руководителя глобального футбольного направления в компании Red Bull. Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе к специалисту со стороны мадридского "Реала".

