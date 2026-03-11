Матчи Скрыть

Губерниев оценил шансы России попасть на ЧМ-2026 вместо Ирана

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о снятии сборной Ирана с ЧМ-2026.
Фото: "Матч ТВ"
По его мнению, в случае замены команды сборная России вряд ли окажется среди первых претендентов на освободившееся место.

- Понятно, что страна, фактически находящаяся в стадии войны с хозяевами, на этот турнир не поедет. И первыми в списке на замену будем не мы, - цитирует журналиста "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что сборная Ирана приняла решение пропустить предстоящий мундиаль, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Последний раз национальная команда России участвовала в чемпионате мира в 2018 году. Тогда турнир проходил на российских стадионах.

