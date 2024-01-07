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Sport24: Лесовой подпишет контракт с “Маккаби” на 3,5 года

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В ближайшее время футболист московского “Динамо” Даниил Лесовой сменит клубную прописку.
Фото: РИА Новости
Как сообщает источник, в текущее трансферное окно Лесовой станет игроком “Маккаби” из Хайфы. Стороны подпишут контракт на 3,5 года. В ближайшее время “Маккаби” и “Динамо” планируют решить вопрос с переводом денежных средств за этот трансфер.

Напомним, Лесовой выступает за московское “Динамо” с сентября 2020 года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счет одну результативную передачу.

Источник: Sport24

Лесовой Маккаби Динамо Российские трансферы
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