Как сообщает источник, в текущее трансферное окно Лесовой станет игроком “Маккаби” из Хайфы. Стороны подпишут контракт на 3,5 года. В ближайшее время “Маккаби” и “Динамо” планируют решить вопрос с переводом денежных средств за этот трансфер.
Напомним, Лесовой выступает за московское “Динамо” с сентября 2020 года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счет одну результативную передачу.
Источник: Sport24
Sport24: Лесовой подпишет контракт с “Маккаби” на 3,5 года
В ближайшее время футболист московского “Динамо” Даниил Лесовой сменит клубную прописку.
Фото: РИА Новости