"В УЕФА рассматривали возможность допуска юношеских сборных России к участию в европейских турнирах, но технически невозможно исполнить это решение. Поезда не ездят, самолеты не летают, визы недоступны — Европа закрыта. Желание организации было, давление на них никто не осуществлял, но технически это было невозможно исполнить, поэтому решение о допуске наших юношей в турниры УЕФА не отменено, а откладывается", - приводит слова Колоскова Sport24.
Напомним, что сборная России и все российские команды отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на территории Украины. Сегодня стало известно, что РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале текущего года. Колосков также заявил, что его приглашали принять участие в конгрессе УЕФА, но он отказался. В прошлом году сборная России провела восемь товарищеских игр, одержав в них три победы и четыре раза сыграв вничью. В марте команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии в Москве на стадионе "Динамо".
Колосков: решение о допуске наших юношей в турниры УЕФА не отменено, а откладывается
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о допуске российских юниоров в турниры УЕФА.
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