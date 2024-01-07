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Руслан Нигматуллин: пока мало шансов на сохранение прописки в РПЛ вижу у "Сочи"

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выбрал главного претендента на вылет из РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Пока мало шансов на сохранение прописки в РПЛ вижу у "Сочи". Сужу по тому, что происходило в первой части. Сейчас новый и серьёзный тренер у "Сочи". Наверное, будут перемены в составе. Но команда выглядит слишком неконкурентоспособной. Пока мой претендент на вылет — это "Сочи", - приводит слова Нигматуллина "Чемпионат".

Руслан Нигматуллин выступал за московский "Спартак" и "Локомотив". Также голкипер привлекался к играм сборной России. Напомним, что в декабре футбольный клуб "Сочи" возглавил испанский специалист Роберт Морено. После 18-ти туров южане занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 11 очков. Команда заняла третье место в группе Кубка России и сыграет с хабаровским "СКА" в Пути Регионов турнира.

Сочи Нигматуллин
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