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Канчельскис назвал главных претендентов на вылет из РПЛ

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал главных претендентов на вылет из РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES
"Сочи" и "Балтике" будет очень сложно остаться в РПЛ", - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин также заявил, что "Сочи", скорее всего, вылетит из РПЛ по итогам текущего сезона. После 18-ти туров южане располагаются на последнем месте в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 11 очков, "Балтика" занимает 15-ую строчку и опережает "Сочи" на два очка.

Канчельскис Сочи Балтика
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