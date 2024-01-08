Во время зимних сборов в Турции и ОАЭ московский ЦСКА сыграет контрольные матчи с партнерами по РПЛ. 9-го февраля соперником подопечных Владимира Федотова станет "Сочи", 24-го февраля "армейцы" сыграют с "Динамо" - об этом сообщает сам клуб в своих соц сетях.
Ранее были объявлены другие соперники ЦСКА во время турне: "Торпедо", "Химки", "Рожина" и "Андижан".
По итогам 18-ти туров ЦСКА занимает в турнирной таблице чемпионата России 8-е место с 28-ю очками в активе. У лидирующего "Краснодара" на 10 очков больше. Первым соперником ЦСКА после возобновления чемпионата станет "Оренбург".
Источник: "Telegram-канал ЦСКА"
ЦСКА на сборах сыграет с "Сочи" и "Динамо"
Стали известны еще два соперника "армейцев" в подготовке к весенней части сезона.
Фото: официальный сайт ЦСКА